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Хаманн о Роналду против Ганы: «Это не прежний Криштиану. Не успевал на метр, терял мяч в ситуациях, в которых раньше никогда не терял»

Дитмар Хаманн оценил игру Криштиану Роналду в матче ЧМ-2022 Португалия – Гана (3:2). Форвард открыл счет в этой игре ударом с пенальти и был заменен на 88-й минуте.

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