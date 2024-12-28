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Свердловский разведчик показал самодельную ловушку для дронов

Свердловский разведчик показал самодельную ловушку для дронов

"Механик" соорудил прототип сеткомётаВ телеграм-канале "Хроники Механика" появилось видео, на котором демонстрируется самодельный сеткомёт для сбивания дронов.

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