История легендарной компании Sierra On-Line будет рассказана в новом документальн...

История легендарной компании Sierra On-Line будет рассказана в новом документальном фильмеКен Уильямс, историческое имя в индустрии видеоигр, который вместе со своей женой Робертой Уильямс основал компанию Sierra On-Line, дав жизнь нескольким любимым сериям видеоигр (King’s Quest, Space Quest, Quest for Glory, Leisure Suit Larry, Gabriel… источник.