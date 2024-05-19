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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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История легендарной компании Sierra On-Line будет рассказана в новом документальн...

История легендарной компании Sierra On-Line будет рассказана в новом документальн...

История легендарной компании Sierra On-Line будет рассказана в новом документальном фильмеКен Уильямс, историческое имя в индустрии видеоигр, который вместе со своей женой Робертой Уильямс основал компанию Sierra On-Line, дав жизнь нескольким любимым сериям видеоигр (King’s Quest, Space Quest, Quest for Glory, Leisure Suit Larry, Gabriel… источник.

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