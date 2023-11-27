Эмили Хэнд вернулась к отцу после 50 дней плена: трогательное воссоединение запечатлено на видео Елена ГалицкаяСобытие, которое тронуло сердца многих, произошло в субботу, когда 9-летняя Эмили Хэнд, одна из 13 освобожденных из плена ХАМАС, встретилась с отцом после долгих 50 дней неизвестности, сообщают журналисты ftimes.