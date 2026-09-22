Форум и выставка «Транспорт России» пройдут в Москве с 18 по 20 ноября

С 14 по 20 ноября в Москве пройдет «Транспортная неделя — 2026», главными событиями которой станут международный форум, выставка «Транспорт России» и премия «Формула движения».
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