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ВСУ загнаны в угол: Россия нарастила производство БПЛА и выжигает боевиков

ВСУ загнаны в угол: Россия нарастила производство БПЛА и выжигает боевиков

Российская промышленность значительно расширила производство беспилотников, баллистических и крылатых ракет, что позволяет ей без затруднений проводить более интенсивные удары по украинским целям, не истощая своих арсеналов, согласно репортажу лондонской Financial Times от 26 мая.

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Комментарии
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Балу -
Мало!... Надо побольше им наваливать, не жалеючи... От души...
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11 час.
Юрий Золотарев
Пока не сдохнет ВСЯ бандеровщина, Россия не успокоится!! Этой мрази, присвоившей себе Украину, не должно существовать в природе!
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6 час.
Андрей Тихонов
Бить надо днём, когда все кадры на местах...
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1 час.
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