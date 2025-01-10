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В Израиле временно закрыли пляж номер пять

В Израиле временно закрыли пляж номер пять

Любителей зимнего омовения в средиземном море, предупредили об опасности на пляже №5 в Ришон-ле-Ционе Министерство здравоохранения сообщило о запрете купания на пляже №5 в Ришон-ле-Ционе из-за превышения допустимого уровня бактериального загрязнения, выявленного в ходе анализа морской воды.

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