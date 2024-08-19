Американцы начали тестировать омолаживающий препарат на собаках

Американские ученые успешно протестировали на собаках новый препарат против старения. Препарат был разработан компанией Telomir Pharmaceuticals Кристофера Чапмена в сотрудничестве с доктором Майклом Ройзеном из Кливлендской клиники.
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