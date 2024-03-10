Минобороны: российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов

Российская ПВО за сутки сбила 130 украинских дронов и три снаряда HIMARS.По данным Минобороны, БПЛА уничтожены в районах населенных пунктов Приволье, Кременная в ЛНР, Александровка, Ясиноватая, Верхнеторецкое, Степное в Донецкой Народной Республике, а также Новое, Трудовое, Новопрокоповка и Любимовка Запорожской области.