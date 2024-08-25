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Актер Александр Кузнецов из «Фантастических тварей» должен налоговой 222 тысячи рублей

Актер Александр Кузнецов из «Фантастических тварей» должен налоговой 222 тысячи рублей

В России у него осталось открытое ИП.Русскийй актер Александр Кузнецов, известный большинству по роли Хельмута Вайса в фильме «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», имеет задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 222 тысячи рублей, сообщает SHOT.

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