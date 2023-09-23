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Что можно и что нельзя делать 24 сентября в праздник святой Феодоры Александрийской и Федорины вечерки

Что можно и что нельзя делать 24 сентября в праздник святой Феодоры Александрийской и Федорины вечерки

Что можно и что нельзя делать 24 сентября в праздник святой Феодоры Александрийской и Федорины вечерки 24 сентября православные христиане чтят память святой Феодоры Александрийской, а в народе отмечают уникальный праздник — Федорины вечерки.

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