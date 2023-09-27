Украина: Запад решил воевать «вдолгую»

Визит украинского президента Зеленского в США, который даже самые лояльные к Киеву западные СМИ оценивают, как «неудачный», громкая ссора Украины с «главным европейским союзником» – Польшей, а также ряд других событий последнего времени порождают кое у кого весьма опасные иллюзии и заблуждения.