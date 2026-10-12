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Монокль

641 подписчик

Что из современной прозы можно увидеть в театре

Что из современной прозы можно увидеть в театре

Современная литература на сцене — это и драматическое преувеличение, и одновременно будто списанная с действительности правда.

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