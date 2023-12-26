Окружной учебный центр Восточного военного округа, дислоцированный в Забайкальском крае, стал лучшим в Сухопутных войсках по итогам 2023 года

Переходящий кубок из рук Главнокомандующего Сухопутными войсками (СВ) - генерала армии Олега Салюкова был вручен командиру прославленного учебного соединения – полковнику Ивану Кий в ходе расширенного заседания Военного совета Сухопутных войск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии