Ещё одна винтовка из музея

Автор с винтовкой «Мартини-Генри», предназначенной для спортивной стрельбы. Это не военный образец (о нём на ВО статья об этой винтовке армейского образца уже была), поэтому он очень элегантно отделан и имеет некоторые чисто спортивные усовершенствования.