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России предрекли рекордные темпы роста карточных платежей

России предрекли рекордные темпы роста карточных платежей

В следующие 10 лет темпы роста карточных платежей в Российской Федерации окажется рекордными. Такой вывод сделали эксперты Boston Consulting Group (BCG).

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