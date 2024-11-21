«Геномная регистрация это оскорбительно, мы противоречим своим собственным законам, каждый иностранец имеет право на образование» Лоббист Затулин не изменяет себе и торпедирует любые дельные инициативы по наведению порядка в миграционный сфере.
Предложения по наведению порядка в учёте мигрантов торпедируются видным членом важнейшей фракции
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Александр Попов
КОЗЁЛ на ПОДКОРМКЕ, на КОЛ ОБОРОТНЯ.
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26 мин.
Георгий Корнев
Вот должность затулло Директор Института диаспоры и интеграции. Сколько человек здесь высказывалось в этой соц. сети, что диаспоры = ОПГ, значит их надо ликвидировать. Но затулло за интеграцию диаспор во властные структуры. Рабочих у станков не хватает. Прикрыть такие институты, сократить чиновников, и кадры для заводов найдутся. Из Москвы всё производство вывели, но чиновников по развели. Во многом ВВП растёт из -за того, что растёт зарплата чиновничества. "Успешно" идём по пути США, где ВВП во многом состоит из зарплат адвокатов и собачьих парикмахеров, и шоу - бизнеса. Только до Трампа дошло, что надо в страну возвращать реальное производство.
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20 мин.
Владимир Ботюк
Представитель диаспор в госдуме.
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9 мин.
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