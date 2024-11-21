Предложения по наведению порядка в учёте мигрантов торпедируются видным членом важнейшей фракции

Георгий Корнев

Вот должность затулло Директор Института диаспоры и интеграции. Сколько человек здесь высказывалось в этой соц. сети, что диаспоры = ОПГ, значит их надо ликвидировать. Но затулло за интеграцию диаспор во властные структуры. Рабочих у станков не хватает. Прикрыть такие институты, сократить чиновников, и кадры для заводов найдутся. Из Москвы всё производство вывели, но чиновников по развели. Во многом ВВП растёт из -за того, что растёт зарплата чиновничества. "Успешно" идём по пути США, где ВВП во многом состоит из зарплат адвокатов и собачьих парикмахеров, и шоу - бизнеса. Только до Трампа дошло, что надо в страну возвращать реальное производство.