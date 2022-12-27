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Женский «БИИК-Шымкент» объявил о назначении нового тренера

«БИИК-Шымкент» объявил о назначении главным тренером Александра Семенова. В прошлом году он возглавлял женский футбольный клуб «Вааса» из Финляндии.

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