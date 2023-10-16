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ЦАХАЛ: Израильская армия использует в секторе Газа самое легкое и точное оружие

ЦАХАЛ: Израильская армия использует в секторе Газа самое легкое и точное оружие

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выступила с заявлением о том, что применяет на территории сектора Газа самое легкое и точное оружие, а также осуществляет все свои действия в строгом соответствии с нормами международного права.

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