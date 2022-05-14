«Голден Стэйт» выиграл серию с «Мемфисом» в шести матчах

«Голден Стэйт» выиграл серию с «Мемфисом» в шести матчах

«Голден Стэйт» (3) в пятницу выиграл у «Мемфиса» (2) в шестом матче серии на домашней арене со счетом 110:96 и оформил выход в следующий раунд (4-2).

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