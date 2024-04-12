Технологический сектор “вытащил” американские индексы в плюс на сессии четверга

Американские индексы устояли перед мировым трендом снижения курса акций после заседания ЕЦБ. Намеки европейского Регулятора на продление режима заморозки ставки стали поводом для бегства капитала из рисковых активов.
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