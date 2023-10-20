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Журнал «Профиль»

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"Коммерсантъ": кабмин хочет ужесточить требования к детским автокреслам

"Коммерсантъ": кабмин хочет ужесточить требования к детским автокреслам

Правительство России на фоне роста числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), в которых получают травмы дети, поручило министерству промышленности и торговли ужесточить требования к автокреслам и детским удерживающим устройствам, использующимся в автомобилях.

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