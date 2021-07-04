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Старение, низкие зарплаты, износ фондов – названы главные проблемы науки в Казахстане

Старение, низкие зарплаты, износ фондов – названы главные проблемы науки в Казахстане

Астана. 4 июля. КазТАГ – Главные проблемы казахстанской науки перечислены в концепции к проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки», передает корреспондент агентства.

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