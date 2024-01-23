Как у Фриске. Закономерность?! На могиле Моисеева появился странный предмет, поразивший его родных

Звезды шоу-бизнеса избалованы вниманием, это факт. Почившие актеры, певцы и танцоры по сей день также важны для публики, поэтому люди стараются найти возможность, чтобы приехать на могилы к кумирам и побыть с ними рядом.
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