Россия публично развенчивает культ "Западной личности"...

На версальской встрече глав стран Евросоюза, прошедшей в минувшую пятницу, премьер Нидерландов Марк Рютте заявил: "Мы все осознаем необычайно сложную ситуацию, в которой находится Украина, подвергшаяся нападению России, и потрясены происходящим.