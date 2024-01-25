Путин поддержал идею ввести субсидированные авиабилеты для всех калининградцев

КАЛИНИНГРАД, 25 января, ФедералПресс. Глава государства поддержал идею властей региона ввести льготные aвиабилеты для всех жителей Кaлининградской области, оказавшихся из-за европейских санкций в полублокаде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии