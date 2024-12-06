Макс Ферстаппен и Келли Пике объявили, что ждут ребенка

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен станет отцом. Пилот «Ред Булл» и его подруга Келли Пике – дочь трехкратного чемпиона мира Нельсона Пике – сообщили, что ждут ребенка.
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