Омбудсмен Москалькова: удалось установить судьбу еще нескольких пропавших курян

Судьбу еще нескольких пропавших без вести жителей Курской области удалось установить. Аппарат омбудсмена ведет переговоры с Украиной по их возвращению в Россию, сообщила в интервью РИА «Новости» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.