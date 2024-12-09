Омбудсмен Москалькова: удалось установить судьбу еще нескольких пропавших курян

Судьбу еще нескольких пропавших без вести жителей Курской области удалось установить. Аппарат омбудсмена ведет переговоры с Украиной по их возвращению в Россию, сообщила в интервью РИА «Новости» уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
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