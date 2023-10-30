Названы выгодные способы досрочно закрыть ипотеку

Сокращение ежемесячного платежа поможет досрочно закрыть ипотеку. Этот и другие наиболее выгодные способы раньше освободиться от кредита назвала владелец инвестиционного агентства недвижимости Bestate Бунегина.
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