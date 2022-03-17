Жителя Иркутской области суд приговорил к 6 месяцам лишения свободы за управление мотоциклом в нетрезвом виде

На основании материалов дознавателей Межмуниципального отдела МВД России «Боханский» суд приговорил местного жителя к 6 месяцам лишения свободы за управление мотоциклом в нетрезвом виде.
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