Глава МИД Лавров отреагировал на угрозы Украины в адрес Владимира Путина

Украина ведет себя как террористическое государство, которое само вводит себя в это качество. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров после угроз Киева в сторону главы государства Владимира Путина.
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