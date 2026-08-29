Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Одни лахудры и мигранты!»: оскорбления учеников уничтожили карьеру учителя из Москвы без шанса на исправление

«Одни лахудры и мигранты!»: оскорбления учеников уничтожили карьеру учителя из Москвы без шанса на исправление

Business & Finance Media Фото: сгенерировано нейросетью История Галины Бологовой, преподавателя химии столичной школы № 15, стала хрестоматийным примером того, где проходит граница между строгим воспитанием и уголовно наказуемым насилием над личностью.

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