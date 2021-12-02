Минздрав утвердил новый порядок выдачи медсправок автовладельцам

С 1 марта следующего года изменится порядок освидетельствования водителей. Для получения медсправки, россиянам, которые были лишены прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, придется сдавать на анализ кровь и мочу.
С 1 марта следующего года изменится порядок освидетельствования водителей. Для получения медсправки, россиянам, которые были лишены прав за управление в нетрезвом виде или за отказ от медосвидетельствования, придется сдавать на анализ кровь и мочу.
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