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Трамп выразил уверенность, что Путин и Зеленский смогут остановить конфликт

Трамп выразил уверенность, что Путин и Зеленский смогут остановить конфликт

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает регулярный диалог как с президентом России Владимиром Путиным, так и с Владимиром Зеленским, и выразил уверенность, что они способны остановить продолжающийся конфликт на Украине.

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