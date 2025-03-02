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Экс-главком НАТО Ставридис: ЕС сможет обеспечить поддержку Украины без США

Экс-главком НАТО Ставридис: ЕС сможет обеспечить поддержку Украины без США

Европа сможет обеспечить поддержку Украины без участия Соединенных Штатов. Об этом в эфире американского телеканала CNN заявил экс-главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис.

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