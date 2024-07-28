Полным ходом идет ремонт автодороги Бабаюрт - Гребенская в рамках национального проекта "Безопасные качественные автомобильные дороги"

Ремонт автодороги Бабаюрт – Гребенская продолжает активно развиваться. На прошлой неделе представители регионального министерства транспорта, ГКУ "Дагестанавтодор", Общероссийского народного фронта совместно с подрядной организацией провели инспекцию объекта.
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