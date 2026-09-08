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Лариса Долина переехала в квартиру пианиста, обвиняемого в хищении 5,1 млрд рублей

Лариса Долина переехала в квартиру пианиста, обвиняемого в хищении 5,1 млрд рублей

Российская певица Лариса Долина стала жительницей жилого комплекса «Премьер». Как сообщает Telegram-канал Shot, артистка въехала в квартиру, которую ранее занимал Игорь Райхельсон — пианист и бизнесмен, получивший гражданство США.

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