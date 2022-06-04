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Журналист из США рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Журналист из США рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области - точно также, как они это делали последние восемь лет в Донбассе, заявил РИА Новости независимый журналист из США Патрик Ланкастер.

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