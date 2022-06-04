Журналист из США рассказал о преступлениях ВСУ в Херсонской области

Вооруженные силы Украины обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области - точно также, как они это делали последние восемь лет в Донбассе, заявил РИА Новости независимый журналист из США Патрик Ланкастер.
Вооруженные силы Украины обстреливают ракетами с кассетной боевой частью мирные поселения Херсонской области - точно также, как они это делали последние восемь лет в Донбассе, заявил РИА Новости независимый журналист из США Патрик Ланкастер.
Свежие комментарии