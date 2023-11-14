Новости - тольк...
Горячие новостиНовости сайтаПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости - только актуальное

32 645 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    « «Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, Президент Беларусь п...Очередной демарш ...
  • Наталья Волкова
    Уже прогнули, процесс пошел, Вучич давно делает так ему велят заокеанские хозяеваВучич сдаст Косов...
  • Ольга Кожемякина
    Я говорю о том, что надо бы сделать, а не как и кому это сделать. Мне и по рангу, и по статусу изменить ничего не воз...Минюст исключил о...

Браво русским шпионам. От возмездия России никто не уйдёт!

Браво русским шпионам. От возмездия России никто не уйдёт!

После событий 2 мая 2014 года в Одессе, а затем карательных операций Киева на Донбассе, перед Россией встала крайне серьёзная задача определения тех, кто совершал эти преступления.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Конкин
Отрадно слышать! А вернее читать... Это большая радость и &quot;бальзам на душу&quot;! Но.., а когда ответят Сурковы, Козаки и прочая нечисть за загубленные жизни и искалеченные судьбы,  ополченцев и добровольцев?
Ответить
16 час.
Борис Виленский
Подробности не интересуют (спецслужбы не должны их озвучивать), а вот результат народ должен знать, а иначе пропадёт вера в справедливое возмездие.
Ответить
10 час.
Леонид Руси
И что теперь? Кормить эти сотни бандерлогов 20 лет?
Ответить
8 час.

Картина дня

наверх