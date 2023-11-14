После событий 2 мая 2014 года в Одессе, а затем карательных операций Киева на Донбассе, перед Россией встала крайне серьёзная задача определения тех, кто совершал эти преступления.
Браво русским шпионам. От возмездия России никто не уйдёт!
Комментарии
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Александр Конкин
Отрадно слышать! А вернее читать... Это большая радость и "бальзам на душу"! Но.., а когда ответят Сурковы, Козаки и прочая нечисть за загубленные жизни и искалеченные судьбы, ополченцев и добровольцев?
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16 час.
Борис Виленский
Подробности не интересуют (спецслужбы не должны их озвучивать), а вот результат народ должен знать, а иначе пропадёт вера в справедливое возмездие.
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10 час.
Леонид Руси
И что теперь? Кормить эти сотни бандерлогов 20 лет?
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8 час.
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