Браво русским шпионам. От возмездия России никто не уйдёт!

Александр Конкин Отрадно слышать! А вернее читать... Это большая радость и "бальзам на душу"! Но.., а когда ответят Сурковы, Козаки и прочая нечисть за загубленные жизни и искалеченные судьбы, ополченцев и добровольцев?

Борис Виленский Подробности не интересуют (спецслужбы не должны их озвучивать), а вот результат народ должен знать, а иначе пропадёт вера в справедливое возмездие.