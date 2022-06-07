Свыше 350 командно-штабных тренировок различного уровня проведено в войсках ВВО с начала года

Свыше 350 командно-штабных тренировок различного уровня проведено в войсках ВВО с начала года

В мероприятия боевой подготовки включены раздельные, совместные, командно-штабные тренировки и тренировки на автоматизированных средствах связи.

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