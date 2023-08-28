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На учениях ОДКБ в Белоруссии будет сделан акцент на беспилотниках

На учениях ОДКБ в Белоруссии будет сделан акцент на беспилотниках

Начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил на брифинге, что применение беспилотников и меры по противодействию им станут одним из главных элементов предстоящих в Белоруссии учений ОДКБ «Боевое братство — 2023».

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