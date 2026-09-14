Оборотень в погонах Основано на реальных событиях

Пятнадцать лет он был незаметным. Тихий, исполнительный, всегда в тени. Никто не подозревал, что старший лейтенант Валерий Петров, сотрудник уголовного розыска, по ночам превращается в хищника.
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