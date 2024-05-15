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С того света достанут: чем опасны цифровые двойники умерших близких

С того света достанут: чем опасны цифровые двойники умерших близких

В разных странах мира набирают популярность так называемые мертвоботы — специальные чат-боты с искусственным интеллектом, которые имитируют речевые обороты и черты характера умерших при помощи оставленных ими цифровых следов.

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