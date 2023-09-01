Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

113 подписчиков

Волобуева о произвольном танце Горшениной и Макарова: «Предложили им попробовать себя в роли инопланетян, которые прилетают на Землю и знакомятся с окружающим миром»

Ранее фигуристы выступили на контрольных пркоатах юниорской сборной России в Новогорске. «Арине Горшениной и Илье Макарову долго искали образы для произвольной программы, пробовали разные.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх