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Посол России подсказал Армении, как укрепить её экономику: "Мы поможем"

Посол России подсказал Армении, как укрепить её экономику: "Мы поможем"

Москва поможет Еревану наладить диалог с БРИКС, если у правительства Пашиняна возникнет такое желание18 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика пока не станет подавать заявку на вступление в БРИКС.

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