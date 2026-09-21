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В центре Москвы установили памятник, посвященный Юрию Лужкову

В центре Москвы установили памятник, посвященный Юрию Лужкову

Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения второго мэра Москвы Юрия Лужкова. В честь юбилейной даты в столице установили памятник, посвящённый государственному и политическому деятелю.

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