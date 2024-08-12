Гладков сообщил об эвакуации жителей Краснояружского района Белгородской области

Надежда Белугина

ВОЕНКОРУ ЕВГЕНИЮ ПОДДУБНОМУ Надежда Белугина-Подюжская Строчки, не слушаясь, скачут в тревоге, От сообщения руки дрожат… Как же так, Женя? Раненье…Ожоги… …Что ж удивляться? Он тоже солдат! Слово, порой обжигает, как пуля. Вот и боится той правды фашист, Что бьёт по мирным – по детям, бабулям. Знает, напишет о том журналист. Спешно в горячие точки Поддубный Рвётся взять вести на передовой. Мчит по дороге опасной и трудной, Путь завершая: «Спасибо. Живой!» Но в этот раз, нарушая законы, Хищник с усмешкой, прицелившись, влёт - Местность открыта, смелея в погоне, По военкору известному бьёт! Взрыв!!! Но не празднуй, фашистская сволочь! Выжил герой! И стоит на ногах! Вот и случайные люди на помощь! Он же, как киборг – отсутствует страх! Кровь на лице, на руках, на одежде, Встретив людей - о коллегах, жене… Стойко несёт, доверяясь надеждам, Имя своё журналист на войне. И не надейтесь! Ведь наши ребята Русь не сдадут, если воин таков! Смело пойдут до победы солдаты И победят в этой схватке врагов! © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2024 Свидетельство о публикации №124081202530