Операция «Большой пшик»: что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

Нашумевшие события 5 января на курском направлении в очередной раз показали, сколь серьёзно одна и та же ситуация может различаться в объективной реальности и реальности виртуальной, особенно если последняя отдана в руки сомнительных персонажей с лужёными глотками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии