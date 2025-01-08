Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Операция «Большой пшик»: что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

Операция «Большой пшик»: что показала неудачная контратака ВСУ в Курской области

Нашумевшие события 5 января на курском направлении в очередной раз показали, сколь серьёзно одна и та же ситуация может различаться в объективной реальности и реальности виртуальной, особенно если последняя отдана в руки сомнительных персонажей с лужёными глотками.

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