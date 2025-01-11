Прогноз погоды в Крыму на 11 января 🌧 В Симферополе +11 и небольшой дождь В Севастополе +11 и небольшой дождь В Евпатории +11 и небольшой дождь В Черноморском +8 и небольшой дождь В Джанкое +9 и небольшой дождь В Ялте +11 и небольшой дождь В Алуште +11 и небольшой дождь В Керчи +12 и дождь В Армянске +8 и небольшой дождь В Красноперекопске +9 и небольшой дождь В Бахчисарае +10 и небольшой дождь В Феодосии +11 и дождь В Судаке +10 и небольшой дождь Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.