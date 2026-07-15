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«Левая общественность подняла бы крики и вопли, если бы эти комментарии были адресованы Барколя или Дембеле. Но расизм в отношении белых их не интересует». Депутат Одуль об оскорблениях Диня

Член Национального собрания Франции  Жюльен Одуль отреагировал на расистские оскорбления в адрес Люки Диня .

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